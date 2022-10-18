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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 14:58

Нема такого.

Зображення

В мене остання версія. Я бачив на скріншотах що там повинна бути опція чату. Запитував в інших користувачів то в них теж нема цієї опції.
root
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:11

Re: ПУМБ

]Представник, мабуть, не користується додатком. Треба в вкладці Більше нажати на червоний напис " детально" і буде видно кешбек по кожній операції. Хоча раніше в повідомленні і в історії було видно кешбек по кожній операції. Покращення...
Сьогодні 30 квитанцій, по одній, відправляв на Вайбер. Тільки кешбек примушує користуватися цим огризком.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:32

  root написав:Нема такого.

Зображення

В мене остання версія. Я бачив на скріншотах що там повинна бути опція чату. Запитував в інших користувачів то в них теж нема цієї опції.

У мене є, але в мене бета
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:37

  vollena71 написав:У мене є, але в мене бета

Ну як варіант, але представники пумба по ходу не знають про це :)
root
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:48

Re: ПУМБ

  root написав:Я бачив на скріншотах що там повинна бути опція чату. Запитував в інших користувачів то в них теж нема цієї опції.
Версія застосунку 2.52.5507 (Android), не бета-версія -- посилання на чат є. Такой посилання на ці чати я давав у цій темі ;)
Howl
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