ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 14:58
Нема такого.
В мене остання версія. Я бачив на скріншотах що там повинна бути опція чату. Запитував в інших користувачів то в них теж нема цієї опції.
root
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Додано: Вів 18 жов, 2022 15:11
]Представник, мабуть, не користується додатком. Треба в вкладці Більше нажати на червоний напис " детально" і буде видно кешбек по кожній операції. Хоча раніше в повідомленні і в історії було видно кешбек по кожній операції. Покращення...
Сьогодні 30 квитанцій, по одній, відправляв на Вайбер. Тільки кешбек примушує користуватися цим огризком.
lel
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Додано: Вів 18 жов, 2022 18:32
root написав:
Нема такого.
В мене остання версія. Я бачив на скріншотах що там повинна бути опція чату. Запитував в інших користувачів то в них теж нема цієї опції.
У мене є, але в мене бета
vollena71
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Додано: Вів 18 жов, 2022 18:48
root написав:
Я бачив на скріншотах що там повинна бути опція чату. Запитував в інших користувачів то в них теж нема цієї опції.
Версія застосунку 2.52.5507 (Android), не бета-версія -- посилання на чат є. Такой посилання на ці чати я давав у цій темі
Howl
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Додано: Сер 19 жов, 2022 16:00
root Чат знаходиться в режимі тестування. Тому на цей момент доступний лише для частини користувачів. Просте вже скоро сподіваємося запустити його для всіх
PUMB
Представник банку
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Додано: Сер 19 жов, 2022 16:09
PUMB написав:
Чат знаходиться в режимі тестування. Тому на цей момент доступний лише для частини користувачів. Просте вже скоро сподіваємося запустити його для всіх
Ну нарешті
а то ваші колеги кажуть якщо чату нема то тапай 5 разів та відсилай...
root
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:13
Доброго дня!
Підскажіть, чи можна відновити кредитний ліміт по карті Все можу через додаток, чи в іншій спосіб в онлайні? Дякую.
Raymond
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