В мене остання версія. Я бачив на скріншотах що там повинна бути опція чату. Запитував в інших користувачів то в них теж нема цієї опції.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 14:58
Додано: Вів 18 жов, 2022 15:11
Re: ПУМБ
]Представник, мабуть, не користується додатком. Треба в вкладці Більше нажати на червоний напис " детально" і буде видно кешбек по кожній операції. Хоча раніше в повідомленні і в історії було видно кешбек по кожній операції. Покращення...
Сьогодні 30 квитанцій, по одній, відправляв на Вайбер. Тільки кешбек примушує користуватися цим огризком.
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:32
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:37
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:48
Re: ПУМБ
Додано: Сер 19 жов, 2022 16:00
root
Чат знаходиться в режимі тестування. Тому на цей момент доступний лише для частини користувачів. Просте вже скоро сподіваємося запустити його для всіх
Додано: Сер 19 жов, 2022 16:09
Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:13
Ліміт
Доброго дня!
Підскажіть, чи можна відновити кредитний ліміт по карті Все можу через додаток, чи в іншій спосіб в онлайні?
Дякую.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:43
Підкажіть, плз, якщо в вихідний день зробити платіж (через некст, наприклад) карткою пумба, то проводка буде коли - в понеділок (перший робочий день), чи вже в вівторок?
Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:53
Re: ПУМБ
В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок
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