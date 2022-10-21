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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 292293294295

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:30

  Andey написав:В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок

тут курс(реальный) продажи 3мес_конвертбакса сегодня на 0,56 грн хуже, чем в ТАС, например.

Так нахіба тут ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:55

  flysoulfly написав:
  Andey написав:В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок

тут курс(реальный) продажи 3мес_конвертбакса сегодня на 0,56 грн хуже, чем в ТАС, например.

Так нахіба тут ?
взагалі не пускає,ось і питання
sens
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Повідомлень: 13043
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:50

  Raymond написав:Доброго дня!
Підскажіть, чи можна відновити кредитний ліміт по карті Все можу через додаток, чи в іншій спосіб в онлайні?
Дякую.

Вітаємо. Ми регулярно переглядаємо можливість відновлення довоєнних кредитних лімітів. Зміну ліміту або статус картки можна відслідковувати в ПУМБ Online.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:54

  Andey написав:В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок

Вітаємо!
Тамніть по екрану 5 разів та надішліть запит у технічну підтримку, там зможуть допомогти у вирішенні проблеми.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 19.07.11
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  #<1 ... 292293294295
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