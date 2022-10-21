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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:30

  Andey написав:В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок

тут курс(реальный) продажи 3мес_конвертбакса сегодня на 0,56 грн хуже, чем в ТАС, например.

Так нахіба тут ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:55

  flysoulfly написав:
  Andey написав:В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок

тут курс(реальный) продажи 3мес_конвертбакса сегодня на 0,56 грн хуже, чем в ТАС, например.

Так нахіба тут ?
взагалі не пускає,ось і питання
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:50

  Raymond написав:Доброго дня!
Підскажіть, чи можна відновити кредитний ліміт по карті Все можу через додаток, чи в іншій спосіб в онлайні?
Дякую.

Вітаємо. Ми регулярно переглядаємо можливість відновлення довоєнних кредитних лімітів. Зміну ліміту або статус картки можна відслідковувати в ПУМБ Online.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:54

  Andey написав:В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок

Вітаємо!
Тамніть по екрану 5 разів та надішліть запит у технічну підтримку, там зможуть допомогти у вирішенні проблеми.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:46

  candidat написав:Что это за цирк? У них реально вот так, что надо платёж на 100 грн сделать новому клиенту, чтоб р2р-лимит поднять, что первые три дня только по 10 тысяч грн можно переводить? Или лапшу вешают?

а в них є якась магічна сума в 100 грн. Мені дзвонили пропонували підняти КЛ, але треба поповнити мобільний на 100 грн. Мені не треба було поповняти мобільний, то КЛ і не підняли, така супер-вигідна пропозиція зірвалася. :roll:
А як воно працює якось незрозуміло. Попахує розводняком місцевих кур.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:59

Re: ПУМБ

ScaryBee написав: Попахує розводняком місцевих кур.

Саме так :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:01

Re: ПУМБ

  ScaryBee написав:Попахує розводняком місцевих кур

Так і єє. Кура хотіла вам заявку оформити в обмін на вашу активність по рахунку.
Їй KPI, а вам ліміт :wink: :wink:
Amethyst
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