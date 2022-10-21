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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:30
Andey написав:
В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок
тут курс(реальный) продажи 3мес_конвертбакса сегодня на 0,56 грн хуже, чем в ТАС, например.
Так нахіба тут ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:55
flysoulfly написав: Andey написав:
В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок
тут курс(реальный) продажи 3мес_конвертбакса сегодня на 0,56 грн хуже, чем в ТАС, например.
Так нахіба тут ?
взагалі не пускає,ось і питання
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sens
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:50
Raymond написав:
Доброго дня!
Підскажіть, чи можна відновити кредитний ліміт по карті Все можу через додаток, чи в іншій спосіб в онлайні?
Дякую.
Вітаємо. Ми регулярно переглядаємо можливість відновлення довоєнних кредитних лімітів. Зміну ліміту або статус картки можна відслідковувати в ПУМБ Online.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:54
Andey написав:
В приложении на андроид при открытии валютного депо за гривну на финальном этапе после нажатия кнопки Открыть Депозит ничего не происходит, просто крутится кружок
Вітаємо!
Тамніть по екрану 5 разів та надішліть запит у технічну підтримку, там зможуть допомогти у вирішенні проблеми.
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PUMB
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:46
candidat написав:
Что это за цирк? У них реально вот так, что надо платёж на 100 грн сделать новому клиенту, чтоб р2р-лимит поднять, что первые три дня только по 10 тысяч грн можно переводить? Или лапшу вешают?
а в них є якась магічна сума в 100 грн. Мені дзвонили пропонували підняти КЛ, але треба поповнити мобільний на 100 грн. Мені не треба було поповняти мобільний, то КЛ і не підняли, така супер-вигідна пропозиція зірвалася.
А як воно працює якось незрозуміло. Попахує розводняком місцевих кур.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:59
ScaryBee написав: Попахує розводняком місцевих кур.
Саме так
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:01
ScaryBee написав:
Попахує розводняком місцевих кур
Так і єє. Кура хотіла вам заявку оформити в обмін на вашу активність по рахунку.
Їй KPI, а вам ліміт
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Amethyst
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:49
А что в отделении можно подать заявку на поднятие кредитного лимита? Про возможность снизить кредитный лимит я в курсе, а увеличить нельзя... Только ждать от банка вестей.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:59
Аби БУМБа хотіла, то і сама б насипала, а так було б ні ліміту, ні 100 грн.
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klug
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