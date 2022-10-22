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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
5
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:52

Re: ПУМБ

Пів року банк вмовляв мене "гризти кактус" тобто платити за комуналку їхнім додатком. я їх переконував що для цього мазохізму потрібна добра мотивація. Цього місяця вони "повісили перед носом пряник". Вирішив перевірити, що в них змінилось. Нічого. Як банк затримував оплати в комунальні підприємства користуючись чужими грошима так і продовжує, як не бачив виставлених рахунків так і не бачить.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:09

Хз, у мене знайшлися усі підприємства - минулого разу не було майже нічого. Інтернет, газ, вода зайшли швидко. Решту оперативно не можу бачити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:13

Re: ПУМБ

И у меня все есть
Ромасик
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ПУМБ (2953)
22.10.2022 15:13
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