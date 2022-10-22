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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 жов, 2022 09:52
Re: ПУМБ
Пів року банк вмовляв мене "гризти кактус" тобто платити за комуналку їхнім додатком. я їх переконував що для цього мазохізму потрібна добра мотивація. Цього місяця вони "повісили перед носом пряник". Вирішив перевірити, що в них змінилось. Нічого. Як банк затримував оплати в комунальні підприємства користуючись чужими грошима так і продовжує, як не бачив виставлених рахунків так і не бачить.
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:09
Хз, у мене знайшлися усі підприємства - минулого разу не було майже нічого. Інтернет, газ, вода зайшли швидко. Решту оперативно не можу бачити.
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:13
Re: ПУМБ
И у меня все есть
Додано: Суб 22 жов, 2022 17:47
Додано: Суб 22 жов, 2022 18:35
Re: ПУМБ
день в день всё по Киеву прошло в ЦКС.Даже за свои по всемогущей 5% налило,но так и писали что по кред карте так и положено.Оплачивал не шаблонами,комунал,герц,код объекта
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