Додано: Суб 22 жов, 2022 22:22

Примерно с мая 2021 года пользуюсь услугами банка Пумб.

В основном использовал карту для покупки-продажи криптовалюты.

До апреля 2022 года не было никаких проблем.

И вот в мае 2022 началось:

В связи с большим оборотом по счету за период пользования (2,9 млн грн) банк заблокировал мне и моей жене карты.

При обращении в отделение сотрудники сказали, что для разблокировки нужно предоставить «подтверждающие документы».

Т.к. деньги срочно не были нужны — мы решили открыть военные облигации на 3 месяца, чтоб помочь армии и заработать немного денег на процентах.

Сотрудник заверил, что после окончания срока военных облигаций — деньги можно снять в полном объеме с процентами.

Такую же информацию мне подтвердили на горячей линии.

Мы открыли военные облигации 07.06.2022, прошло 3 месяца, снова обратились в отделение с целью снять всю сумму с процентами, предварительно позвонив на горячую линию, где нас заверили, что сумму до 100 тыс грн можно снять в кассе.



08.09.2022 сотрудники ответили, что деньги вернутся на карту автоматически и возможности выдать деньги в кассе нет, т.к. карты заблокированы.



Автоматического возврата мы ждали до 12.09, однако терпение лопнуло и мы снова обратились в отделение.

Как оказалось на этот раз, для возврата нужно, чтоб сотрудник нажал какую-то кнопку и деньги будут зачислены на карту. И вот, спустя 5 дней сотрудники это сделали и деньги оказались у меня на карте.



Для разблокировки карты я предоставил документ о заработной плате (справку ОК 7) с момента начала трудовой деятельности.

Доход за вычетом налогов составил примерно 1 млн грн. Как мне казалось, этой суммы более чем достаточно, для подтверждения платежеспособности клиента.

Однако нет, сюрпризы продолжились. Финансовый мониторинг заявил, что я должен предоставить документы на сумму ОБОРОТА в 2.9 млн грн.

Мои доводы о том, что заблокировано всего 100 тыс грн, а я предоставил подтверждающие документы на 1 млн грн, финансовый мониторинг проигнорировал.

Мои доводы, что оборот в 2,9 млн грн можно осуществить имея всего 100 тыс (сняв и положив их на счет 29 раз), финансовый мониторинг также проигнорировал.



После чего, я объяснил, что:



1) все время с начала трудовой деятельности покупал доллары по курсу от 2 грн до 28 грн за доллар и копил их, а в 2022 году поменял на гривны основную сумму, что превысило 2.9 млн грн;

2) у меня были депозитные договоры в банках, которые давно не существуют и ликвидированы;

3) каждый мой день рождения мне дарят подарки денежные, которые я не декларирую;

4) в 2012 году я купил криптовалюту биткоин и продал ее в 2020—2021 году, тем самым увеличил свой капитал;

5) одалживал деньги знакомым/родственникам и они возвращали мне деньги на карту пумб;

6) покупал криптовалюту на п2п рынке на сайте Binance (который официально работает), если бы это было запрещено законом, то эту международную биржу давно бы заблокировали.



Все эти 6 пунктов также были проигнорированы.



Логика финансового мониторинга стала для меня загадкой…



Прошу помощи и разъяснения у администрации сайт Минфин и сотрудников Главного офиса ПУМБ!

Я не нарушал закон, пользовался картой в личных целях, предоставил документы о своем доходе, открыл военные облигации и помог армии, хочу забрать свои деньги, заработанные законно, с которых были уплачены все налоги и НАВСЕГДА попрощаться с банком ПУМБ!

Верните мои деньги!!!



абсолютно такая же ситуация по моей супруге