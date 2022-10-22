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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.2 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 09:52

Re: ПУМБ

Пів року банк вмовляв мене "гризти кактус" тобто платити за комуналку їхнім додатком. я їх переконував що для цього мазохізму потрібна добра мотивація. Цього місяця вони "повісили перед носом пряник". Вирішив перевірити, що в них змінилось. Нічого. Як банк затримував оплати в комунальні підприємства користуючись чужими грошима так і продовжує, як не бачив виставлених рахунків так і не бачить.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:09

Хз, у мене знайшлися усі підприємства - минулого разу не було майже нічого. Інтернет, газ, вода зайшли швидко. Решту оперативно не можу бачити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:13

Re: ПУМБ

И у меня все есть
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 16:05

Re: ПУМБ

У додатку ПУМБ онлайн працює валютообмін (пара євро-доллар)? Бо у приваті начебто ні
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:47

  klug написав:Хз, у мене знайшлися усі підприємства - минулого разу не було майже нічого. Інтернет, газ, вода зайшли швидко. Решту оперативно не можу бачити.

В мене інтернет заходить миттєво, нафтогаз на наступний день оновлюється,світло десь за два дні, воду та квартплату не бачу, вже тиждень минув.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 18:35

Re: ПУМБ

  pavyak написав:Як банк затримував оплати в комунальні підприємства користуючись чужими грошима так і продовжує, як не бачив виставлених рахунків так і не бачить.
день в день всё по Киеву прошло в ЦКС.Даже за свои по всемогущей 5% налило,но так и писали что по кред карте так и положено.Оплачивал не шаблонами,комунал,герц,код объекта
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 20:53

комуналь....
продлят ли её на отопительный сезон? 8)
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:35

  swan forever написав:комуналь....
продлят ли её на отопительный сезон? 8)

было бы отопление)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:22

ПУМБ заблокировал мои деньги даже после подтверждения дохода

Примерно с мая 2021 года пользуюсь услугами банка Пумб.
В основном использовал карту для покупки-продажи криптовалюты.
До апреля 2022 года не было никаких проблем.
И вот в мае 2022 началось:
В связи с большим оборотом по счету за период пользования (2,9 млн грн) банк заблокировал мне и моей жене карты.
При обращении в отделение сотрудники сказали, что для разблокировки нужно предоставить «подтверждающие документы».
Т.к. деньги срочно не были нужны — мы решили открыть военные облигации на 3 месяца, чтоб помочь армии и заработать немного денег на процентах.
Сотрудник заверил, что после окончания срока военных облигаций — деньги можно снять в полном объеме с процентами.
Такую же информацию мне подтвердили на горячей линии.
Мы открыли военные облигации 07.06.2022, прошло 3 месяца, снова обратились в отделение с целью снять всю сумму с процентами, предварительно позвонив на горячую линию, где нас заверили, что сумму до 100 тыс грн можно снять в кассе.

08.09.2022 сотрудники ответили, что деньги вернутся на карту автоматически и возможности выдать деньги в кассе нет, т.к. карты заблокированы.

Автоматического возврата мы ждали до 12.09, однако терпение лопнуло и мы снова обратились в отделение.
Как оказалось на этот раз, для возврата нужно, чтоб сотрудник нажал какую-то кнопку и деньги будут зачислены на карту. И вот, спустя 5 дней сотрудники это сделали и деньги оказались у меня на карте.

Для разблокировки карты я предоставил документ о заработной плате (справку ОК 7) с момента начала трудовой деятельности.
Доход за вычетом налогов составил примерно 1 млн грн. Как мне казалось, этой суммы более чем достаточно, для подтверждения платежеспособности клиента.
Однако нет, сюрпризы продолжились. Финансовый мониторинг заявил, что я должен предоставить документы на сумму ОБОРОТА в 2.9 млн грн.
Мои доводы о том, что заблокировано всего 100 тыс грн, а я предоставил подтверждающие документы на 1 млн грн, финансовый мониторинг проигнорировал.
Мои доводы, что оборот в 2,9 млн грн можно осуществить имея всего 100 тыс (сняв и положив их на счет 29 раз), финансовый мониторинг также проигнорировал.

После чего, я объяснил, что:

1) все время с начала трудовой деятельности покупал доллары по курсу от 2 грн до 28 грн за доллар и копил их, а в 2022 году поменял на гривны основную сумму, что превысило 2.9 млн грн;
2) у меня были депозитные договоры в банках, которые давно не существуют и ликвидированы;
3) каждый мой день рождения мне дарят подарки денежные, которые я не декларирую;
4) в 2012 году я купил криптовалюту биткоин и продал ее в 2020—2021 году, тем самым увеличил свой капитал;
5) одалживал деньги знакомым/родственникам и они возвращали мне деньги на карту пумб;
6) покупал криптовалюту на п2п рынке на сайте Binance (который официально работает), если бы это было запрещено законом, то эту международную биржу давно бы заблокировали.

Все эти 6 пунктов также были проигнорированы.

Логика финансового мониторинга стала для меня загадкой…

Прошу помощи и разъяснения у администрации сайт Минфин и сотрудников Главного офиса ПУМБ!
Я не нарушал закон, пользовался картой в личных целях, предоставил документы о своем доходе, открыл военные облигации и помог армии, хочу забрать свои деньги, заработанные законно, с которых были уплачены все налоги и НАВСЕГДА попрощаться с банком ПУМБ!
Верните мои деньги!!!

абсолютно такая же ситуация по моей супруге
WhiteLotos
 
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