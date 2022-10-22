|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 жов, 2022 09:52
Пів року банк вмовляв мене "гризти кактус" тобто платити за комуналку їхнім додатком. я їх переконував що для цього мазохізму потрібна добра мотивація. Цього місяця вони "повісили перед носом пряник". Вирішив перевірити, що в них змінилось. Нічого. Як банк затримував оплати в комунальні підприємства користуючись чужими грошима так і продовжує, як не бачив виставлених рахунків так і не бачить.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:09
Хз, у мене знайшлися усі підприємства - минулого разу не було майже нічого. Інтернет, газ, вода зайшли швидко. Решту оперативно не можу бачити.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7634
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 1079 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:13
И у меня все есть
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5193
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 17:47
klug написав:
Хз, у мене знайшлися усі підприємства - минулого разу не було майже нічого. Інтернет, газ, вода зайшли швидко. Решту оперативно не можу бачити.
В мене інтернет заходить миттєво, нафтогаз на наступний день оновлюється,світло десь за два дні, воду та квартплату не бачу, вже тиждень минув.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 18:35
pavyak написав:
Як банк затримував оплати в комунальні підприємства користуючись чужими грошима так і продовжує, як не бачив виставлених рахунків так і не бачить.
день в день всё по Киеву прошло в ЦКС.Даже за свои по всемогущей 5% налило,но так и писали что по кред карте так и положено.Оплачивал не шаблонами,комунал,герц,код объекта
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7149
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 22 жов, 2022 20:53
комуналь....
продлят ли её на отопительный сезон?
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 1130
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 жов, 2022 21:35
swan forever написав:
комуналь....
продлят ли её на отопительный сезон?
было бы отопление)
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7149
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1480 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 22 жов, 2022 23:17
Якщо й продовжать, то не усім. І так 0-2-5% у одному й тому ж місяці.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7634
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 1079 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|