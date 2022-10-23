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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:23

Re: ПУМБ

  pfauter написав:2,9млн за какой период? Месяц, год, 5 лет?


если за день сделать поочередно три п2п перевода по 15К (как транзитные - зашло -вышло) это будет 15К оборота или 45К оборота или 90К?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:01

  uaprofi написав:
  pfauter написав:2,9млн за какой период? Месяц, год, 5 лет?


если за день сделать поочередно три п2п перевода по 15К (как транзитные - зашло -вышло) это будет 15К оборота или 45К оборота или 90К?

15К х3 = 45К, прЮвет финмону
Amethyst
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  #<1 ... 294295296297
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ПУМБ (2962)
23.10.2022 10:01
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