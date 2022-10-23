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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 08:23
pfauter написав:
2,9млн за какой период? Месяц, год, 5 лет?
если за день сделать поочередно три п2п перевода по 15К (как транзитные - зашло -вышло) это будет 15К оборота или 45К оборота или 90К?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:01
uaprofi написав: pfauter написав:
2,9млн за какой период? Месяц, год, 5 лет?
если за день сделать поочередно три п2п перевода по 15К (как транзитные - зашло -вышло) это будет 15К оборота или 45К оборота или 90К?
15К х3 = 45К, прЮвет финмону
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