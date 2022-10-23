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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 08:23
pfauter написав:
2,9млн за какой период? Месяц, год, 5 лет?
если за день сделать поочередно три п2п перевода по 15К (как транзитные - зашло -вышло) это будет 15К оборота или 45К оборота или 90К?
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uaprofi
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:01
uaprofi написав: pfauter написав:
2,9млн за какой период? Месяц, год, 5 лет?
если за день сделать поочередно три п2п перевода по 15К (как транзитные - зашло -вышло) это будет 15К оборота или 45К оборота или 90К?
15К х3 = 45К, прЮвет финмону
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Amethyst
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:34
Amethyst написав:
15К х3 = 45К, прЮвет финмону
спасибо. с оборотами разобрался.
ещё один вопрос - если зарплата 7К, можно ли их 7 раз по кругу?
они же не совсем Д, не будут требовать справку на 49К?
а если 30 дней * 7К?
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uaprofi
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:50
Добрий день! Підкажіть, ПУМБ долари продає по курсу 37,90 на депо і тільки в робочі дні?
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Mutabor
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:51
Mutabor написав:
Добрий день! Підкажіть, ПУМБ долари продає по курсу 37,90 на депо і тільки в робочі дні?
Да в рабочие дни до 16-00
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lara_08
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:56
uaprofi написав:
а если 30 дней * 7К?
це майже стовідсоткове попадання на проблеми.
ПУМБ не для власних коштів.Літом ще до цього дійшли.Блокує по безпрєдєлу.Шо б вони там не казали.Але ж люди продовжують гратися в рулетку: "зі мною такого не станеться, це з іншими тільки".
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Додано: Нед 23 жов, 2022 10:19
посетитель написав: uaprofi написав:
а если 30 дней * 7К?
це майже стовідсоткове попадання на проблеми.
ПУМБ не для власних коштів.Літом ще до цього дійшли.Блокує по безпрєдєлу.Шо б вони там не казали.Але ж люди продовжують гратися в рулетку: "зі мною такого не станеться, це з іншими тільки".
Звичайні люди по 3млн грн не ганяють туди-сюди, бо для них і 10тис на місяць чимала сума.
Досить скиглити.
І наостанок, якщо ви закінчили оборудки через ПУМБ, то валіть з цієї гілки.
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idealstorm
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Додано: Нед 23 жов, 2022 10:33
WhiteLotos, жёстко вы накрутили, конечно. Прежде чем такое делать, нужно было поинтересоваться об особенностях работы с этим банком (да и с другими тоже). Если бы вы поинтересовались раньше - вам бы точно сказали, что с таким оборотом блок счетов в этом (и во многих других) банке гарантирован, а процедура разблокировки - тот ещё квест.
Плюс на время военного положения законодательство о финансовом мониторинге перевели в "особый режим", и наверно никто точно не знает, как оно сейчас работает
Прокачка через облигации - это конечно хорошая попытка. Попробуйте ещё обратиться в НБУ, уточните на какой срок банк может блокировать счета, на каких основаниях, в каких случаях должен разблокировать и т.д.
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User253
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