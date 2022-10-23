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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298>

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ПУМБ 3.2 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:23

Re: ПУМБ

  pfauter написав:2,9млн за какой период? Месяц, год, 5 лет?


если за день сделать поочередно три п2п перевода по 15К (как транзитные - зашло -вышло) это будет 15К оборота или 45К оборота или 90К?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:01

  uaprofi написав:
  pfauter написав:2,9млн за какой период? Месяц, год, 5 лет?


если за день сделать поочередно три п2п перевода по 15К (как транзитные - зашло -вышло) это будет 15К оборота или 45К оборота или 90К?

15К х3 = 45К, прЮвет финмону
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:34

  Amethyst написав:15К х3 = 45К, прЮвет финмону


спасибо. с оборотами разобрался.
ещё один вопрос - если зарплата 7К, можно ли их 7 раз по кругу?
они же не совсем Д, не будут требовать справку на 49К?
а если 30 дней * 7К?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:50

Добрий день! Підкажіть, ПУМБ долари продає по курсу 37,90 на депо і тільки в робочі дні?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:51

  Mutabor написав:Добрий день! Підкажіть, ПУМБ долари продає по курсу 37,90 на депо і тільки в робочі дні?

Да в рабочие дни до 16-00
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:56

  uaprofi написав:а если 30 дней * 7К?
це майже стовідсоткове попадання на проблеми.

ПУМБ не для власних коштів.Літом ще до цього дійшли.Блокує по безпрєдєлу.Шо б вони там не казали.Але ж люди продовжують гратися в рулетку: "зі мною такого не станеться, це з іншими тільки".
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 10:19

  посетитель написав:
  uaprofi написав:а если 30 дней * 7К?
це майже стовідсоткове попадання на проблеми.

ПУМБ не для власних коштів.Літом ще до цього дійшли.Блокує по безпрєдєлу.Шо б вони там не казали.Але ж люди продовжують гратися в рулетку: "зі мною такого не станеться, це з іншими тільки".


Звичайні люди по 3млн грн не ганяють туди-сюди, бо для них і 10тис на місяць чимала сума.
Досить скиглити.
І наостанок, якщо ви закінчили оборудки через ПУМБ, то валіть з цієї гілки.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 10:33

WhiteLotos, жёстко вы накрутили, конечно. Прежде чем такое делать, нужно было поинтересоваться об особенностях работы с этим банком (да и с другими тоже). Если бы вы поинтересовались раньше - вам бы точно сказали, что с таким оборотом блок счетов в этом (и во многих других) банке гарантирован, а процедура разблокировки - тот ещё квест.

Плюс на время военного положения законодательство о финансовом мониторинге перевели в "особый режим", и наверно никто точно не знает, как оно сейчас работает

Прокачка через облигации - это конечно хорошая попытка. Попробуйте ещё обратиться в НБУ, уточните на какой срок банк может блокировать счета, на каких основаниях, в каких случаях должен разблокировать и т.д.
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:02

если, что больше всего понравилась фраза:
  WhiteLotos написав:абсолютно такая же ситуация по моей супруге


)))
а может она мастер маникюр? ;)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:07

  idealstorm написав:Звичайні люди по 3млн грн не ганяють туди-сюди, бо для них і 10тис на місяць чимала сума.


спорный вопрос. имея всего 9999 грн и 3 карты делая всего 9 ... 10 операций в день можно спокойно выйти на такой оборот.
просто сейчас в этом нет никакого смысла
uaprofi
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