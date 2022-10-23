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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:36

Re: ПУМБ

uaprofi написав:
  idealstorm написав:Звичайні люди по 3млн грн не ганяють туди-сюди, бо для них і 10тис на місяць чимала сума.


спорный вопрос. имея всего 9999 грн и 3 карты делая всего 9 ... 10 операций в день можно спокойно выйти на такой оборот.
просто сейчас в этом нет никакого смысла
Зачем обычному человеку делать 9-10 операций в день, гоняя свои деньги по кругу?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:49

Re: ПУМБ

  WhiteLotos написав:Прошу помощи и разъяснения у администрации сайт Минфин и сотрудников Главного офиса ПУМБ!
Это публичный форум, на котором общаются сами клиенты банка, представители банка и Finance.UA, -- другими словами здесь ответ можете не получить.

  WhiteLotos написав:Я не нарушал закон, пользовался картой в личных целях, ...хочу забрать свои деньги, заработанные законно, с которых были уплачены все налоги и НАВСЕГДА попрощаться с банком ПУМБ!
Вот как раз в законах, постановлениях НБУ и прописан этот финансовый мониторинг. Детально про это можно прочитать ниже по ссылкам:
https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring
https://finmon.bank.gov.ua/finmon/
Финансовый мониторинг есть свой локальный у банка и государственный. Через него проходят все доходные операции. Становясь клиентом любого банка клиенту предлагают заполнить анкету-опросник (анкета финансового мониторинга) и по информации из анкеты мониторинг срабатывает при несоответствии заполненного с фактическим состоянием дел.

Доход физлица облагается налогами и сборами + может подаваться физлицом годовая декларация в налоговую, которая кстати тоже подходит в качестве документа для подтверждения средств.
Всё это виду к тому, что Вы слабо уделили вниманию получению своих доходов. Да и военное положение в какой-то степени причастно, ибо немного изменился подход к мониторингу...

В любом случае, если с действиями банка не согласны, то можно пожаловаться в НБУ, а после судится. Но результат будет не в Вашу пользу, если доход не был официально задекларирован.

  WhiteLotos написав:...Сотрудник заверил, что после окончания срока военных облигаций — деньги можно снять в полном объеме с процентами.
Такую же информацию мне подтвердили на горячей линии.
Вот тут есть вина банка, что ввели в заблуждение и на это можно пожаловаться.

ps Всё IMHO.
pps Можно ещё спросить в этой теме Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17).
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:53

  uaprofi написав:
  Amethyst написав:15К х3 = 45К, прЮвет финмону


спасибо. с оборотами разобрался.
ещё один вопрос - если зарплата 7К, можно ли их 7 раз по кругу?
они же не совсем Д, не будут требовать справку на 49К?
а если 30 дней * 7К?

Вот и будете доказывать финансовую целесообразность таких операций,
причем как таковых органов дознания у банка нет, но функция есть :mrgreen:
А при ВП вааще отменили обязательное дознание. От есть оборот, от и лочим гроши и ждем справку на всю сумму оборота, шо она ваша -- рисуйте :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 295296297298
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