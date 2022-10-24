Зачем обычному человеку делать 9-10 операций в день, гоняя свои деньги по кругу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:36
Re: ПУМБ
Зачем обычному человеку делать 9-10 операций в день, гоняя свои деньги по кругу?
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:49
Re: ПУМБ
Это публичный форум, на котором общаются сами клиенты банка, представители банка и Finance.UA, -- другими словами здесь ответ можете не получить.
Вот как раз в законах, постановлениях НБУ и прописан этот финансовый мониторинг. Детально про это можно прочитать ниже по ссылкам:
Финансовый мониторинг есть свой локальный у банка и государственный. Через него проходят все доходные операции. Становясь клиентом любого банка клиенту предлагают заполнить анкету-опросник (анкета финансового мониторинга) и по информации из анкеты мониторинг срабатывает при несоответствии заполненного с фактическим состоянием дел.
Доход физлица облагается налогами и сборами + может подаваться физлицом годовая декларация в налоговую, которая кстати тоже подходит в качестве документа для подтверждения средств.
Всё это виду к тому, что Вы слабо уделили вниманию получению своих доходов. Да и военное положение в какой-то степени причастно, ибо немного изменился подход к мониторингу...
В любом случае, если с действиями банка не согласны, то можно пожаловаться в НБУ, а после судится. Но результат будет не в Вашу пользу, если доход не был официально задекларирован.
Вот тут есть вина банка, что ввели в заблуждение и на это можно пожаловаться.
ps Всё IMHO.
pps Можно ещё спросить в этой теме Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17).
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:53
Вот и будете доказывать финансовую целесообразность таких операций,
причем как таковых органов дознания у банка нет, но функция есть
А при ВП вааще отменили обязательное дознание. От есть оборот, от и лочим гроши и ждем справку на всю сумму оборота, шо она ваша -- рисуйте
Додано: Пон 24 жов, 2022 08:29
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:34
Додано: Пон 24 жов, 2022 11:03
Re: ПУМБ
Какая поучительная история. Ее бы закрепить в тематической ветке.
Помнится, кто-то собирался в Польшу гнать $120к через крипту.
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