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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:36

Re: ПУМБ

uaprofi написав:
  idealstorm написав:Звичайні люди по 3млн грн не ганяють туди-сюди, бо для них і 10тис на місяць чимала сума.


спорный вопрос. имея всего 9999 грн и 3 карты делая всего 9 ... 10 операций в день можно спокойно выйти на такой оборот.
просто сейчас в этом нет никакого смысла
Зачем обычному человеку делать 9-10 операций в день, гоняя свои деньги по кругу?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:49

Re: ПУМБ

  WhiteLotos написав:Прошу помощи и разъяснения у администрации сайт Минфин и сотрудников Главного офиса ПУМБ!
Это публичный форум, на котором общаются сами клиенты банка, представители банка и Finance.UA, -- другими словами здесь ответ можете не получить.

  WhiteLotos написав:Я не нарушал закон, пользовался картой в личных целях, ...хочу забрать свои деньги, заработанные законно, с которых были уплачены все налоги и НАВСЕГДА попрощаться с банком ПУМБ!
Вот как раз в законах, постановлениях НБУ и прописан этот финансовый мониторинг. Детально про это можно прочитать ниже по ссылкам:
https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring
https://finmon.bank.gov.ua/finmon/
Финансовый мониторинг есть свой локальный у банка и государственный. Через него проходят все доходные операции. Становясь клиентом любого банка клиенту предлагают заполнить анкету-опросник (анкета финансового мониторинга) и по информации из анкеты мониторинг срабатывает при несоответствии заполненного с фактическим состоянием дел.

Доход физлица облагается налогами и сборами + может подаваться физлицом годовая декларация в налоговую, которая кстати тоже подходит в качестве документа для подтверждения средств.
Всё это виду к тому, что Вы слабо уделили вниманию получению своих доходов. Да и военное положение в какой-то степени причастно, ибо немного изменился подход к мониторингу...

В любом случае, если с действиями банка не согласны, то можно пожаловаться в НБУ, а после судится. Но результат будет не в Вашу пользу, если доход не был официально задекларирован.

  WhiteLotos написав:...Сотрудник заверил, что после окончания срока военных облигаций — деньги можно снять в полном объеме с процентами.
Такую же информацию мне подтвердили на горячей линии.
Вот тут есть вина банка, что ввели в заблуждение и на это можно пожаловаться.

ps Всё IMHO.
pps Можно ещё спросить в этой теме Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17).
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:53

  uaprofi написав:
  Amethyst написав:15К х3 = 45К, прЮвет финмону


спасибо. с оборотами разобрался.
ещё один вопрос - если зарплата 7К, можно ли их 7 раз по кругу?
они же не совсем Д, не будут требовать справку на 49К?
а если 30 дней * 7К?

Вот и будете доказывать финансовую целесообразность таких операций,
причем как таковых органов дознания у банка нет, но функция есть :mrgreen:
А при ВП вааще отменили обязательное дознание. От есть оборот, от и лочим гроши и ждем справку на всю сумму оборота, шо она ваша -- рисуйте :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:29

WhiteLotos Вітаємо! Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону. Ми перевіримо інформацію.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:34

  otshelnick1 написав:У додатку ПУМБ онлайн працює валютообмін (пара євро-доллар)? Бо у приваті начебто ні

Так. Для цього перейдіть у вкладку "Платежі" -> "Обмін валют".
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:03

Re: ПУМБ

WhiteLotos написав:В основном использовал карту для покупки-продажи криптовалюты.

В связи с большим оборотом по счету за период пользования (2,9 млн грн) банк заблокировал мне и моей жене карты.

6) покупал криптовалюту на п2п рынке на сайте Binance (который официально работает), если бы это было запрещено законом, то эту международную биржу давно бы заблокировали.


Какая поучительная история. Ее бы закрепить в тематической ветке.

Помнится, кто-то собирался в Польшу гнать $120к через крипту.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:07

Кто-то уже покупал валюту через депозит на три месяца? На Андроиде не получается открыть. Версия приложения - последняя. Сотрудники отделений утверждают, что у владельцев Эппл все тип-топ.
midest
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:28

  PUMB написав:
  Raymond написав:Доброго дня!
Підскажіть, чи можна відновити кредитний ліміт по карті Все можу через додаток, чи в іншій спосіб в онлайні?
Дякую.

Вітаємо. Ми регулярно переглядаємо можливість відновлення довоєнних кредитних лімітів. Зміну ліміту або статус картки можна відслідковувати в ПУМБ Online.

Вже більше пів року пройшло і ніякого перегляду! Хоч би на 5000 грн відновили! А то так і стоїть 0)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 16:58

Re: ПУМБ

Пумб так і не провів комун платежі зроблені на минулому тижні. Сьогодні зробив тестові платежі через А банк. Приват і Моно миттєво їх побачили та зменшили баланс рахунків в шаблонах.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:03

Якщо в неділю,30 жовтня, перекинути гроші с дебетки на кредитку, остання загаситься, чи потрібно гасити раніше?
novichok
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