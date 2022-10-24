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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 19:23
novichok написав:
Якщо в неділю,30 жовтня, перекинути гроші с дебетки на кредитку, остання загаситься, чи потрібно гасити раніше?
99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022
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Мизантрóп
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:29
Мизантрóп написав: novichok написав:
Якщо в неділю,30 жовтня, перекинути гроші с дебетки на кредитку, остання загаситься, чи потрібно гасити раніше?
99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022
саме 31
, не 30?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 19:34
Мизантрóп написав:
99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022
не-не, 30го! Эт важно
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:14
Amethyst написав: Мизантрóп написав:
99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022
не-не, 30го! Эт важно
Заплутали
. Питання було чи можна гасити кредитку 30 жовтня,в неділю
, з Все Карта, або робити це раніше?
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:27
novichok написав:
Питання було чи можна гасити кредитку 30 жовтня,в неділю, з Все Карта, або робити це раніше?
Можна, до 18:00... психам і до 19:30 можна
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Додано: Пон 24 жов, 2022 20:27
novichok написав: Amethyst написав: Мизантрóп написав:
99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022
не-не, 30го! Эт важно
Заплутали
. Питання було чи можна гасити кредитку 30 жовтня,в неділю
, з Все Карта, або робити це раніше?
Раньше. В последний рабочий день, раз 30-е выпадает на выходные.
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