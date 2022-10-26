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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:23

  novichok написав:Якщо в неділю,30 жовтня, перекинути гроші с дебетки на кредитку, остання загаситься, чи потрібно гасити раніше?

99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:29

  Мизантрóп написав:
  novichok написав:Якщо в неділю,30 жовтня, перекинути гроші с дебетки на кредитку, остання загаситься, чи потрібно гасити раніше?

99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022

саме 31, не 30?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:34

Re: ПУМБ

  Мизантрóп написав:99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022

не-не, 30го! Эт важно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:14

  Amethyst написав:
  Мизантрóп написав:99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022

не-не, 30го! Эт важно

Заплутали :D . Питання було чи можна гасити кредитку 30 жовтня,в неділю, з Все Карта, або робити це раніше?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:27

Re: ПУМБ

  novichok написав:Питання було чи можна гасити кредитку 30 жовтня,в неділю, з Все Карта, або робити це раніше?
Можна, до 18:00... психам і до 19:30 можна :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:27

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  Мизантрóп написав:99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022

не-не, 30го! Эт важно

Заплутали :D . Питання було чи можна гасити кредитку 30 жовтня,в неділю, з Все Карта, або робити це раніше?

Раньше. В последний рабочий день, раз 30-е выпадает на выходные.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:59

  Amethyst написав:
  novichok написав:Питання було чи можна гасити кредитку 30 жовтня,в неділю, з Все Карта, або робити це раніше?
Можна, до 18:00... психам і до 19:30 можна :)

Психи могут не гасить вовсе
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 21:02

Пумба проводить операції по рахунку вихідним днем. І виплачує %% по депозитам у вихідні також (на відміну від банків які не проводять операції по рахунку вихідними). Тому, як тут писали раніше, гасити кредитку у неділю 30.10 можна і в робити це варто якраз до 18 години.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 21:07

  novichok написав:
  Мизантрóп написав:
  novichok написав:Якщо в неділю,30 жовтня, перекинути гроші с дебетки на кредитку, остання загаситься, чи потрібно гасити раніше?

99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022

саме 31, не 30?

30 со всекарти на всемогущу."99,999999999999% що загаситься до 18:00 31/10/2022"

lloydbanksua
внутрибанком пойдет,успеет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:49

Цікаво, ніхто не вирішував задачу "Скільки місяців карти банку мають пролежати на поличці, перш ніж банк поверне кешбек (не партнерський)?"
2-3 вистачить, чи ховати на півроку?
Искатель
 
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