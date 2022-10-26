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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 08:00

Re: ПУМБ

Искатель написав:Цікаво, ніхто не вирішував задачу "Скільки місяців карти банку мають пролежати на поличці, перш ніж банк поверне кешбек (не партнерський)?"
2-3 вистачить, чи ховати на півроку?
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:32

  lel написав:Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.

С такой же вероятностью, можно начинать пользоваться лунным календарём.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:53

Re: ПУМБ

  lel написав:Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
карта чи аккаунт?
все можу - лежить, все карта - завжди в русі , 50/50 - дали 2%
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:33

Re: ПУМБ

Goodman написав:
  lel написав:Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
карта чи аккаунт?
все можу - лежить, все карта - завжди в русі , 50/50 - дали 2%
Аккаунт.
lel
 
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  #<1 ... 297298299300
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