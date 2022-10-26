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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:00
Искатель написав:Цікаво, ніхто не вирішував задачу "Скільки місяців карти банку мають пролежати на поличці, перш ніж банк поверне кешбек (не партнерський)?"
2-3 вистачить, чи ховати на півроку?
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
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lel
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Додано: Сер 26 жов, 2022 09:32
lel написав:
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
С такой же вероятностью, можно начинать пользоваться лунным календарём.
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idealstorm
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Додано: Сер 26 жов, 2022 09:53
lel написав:
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
карта чи аккаунт?
все можу - лежить, все карта - завжди в русі , 50/50 - дали 2%
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Goodman
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:33
Goodman написав: lel написав:
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
карта чи аккаунт?
все можу - лежить, все карта - завжди в русі , 50/50 - дали 2%
Аккаунт.
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lel
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