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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 жов, 2022 08:00
Искатель написав:Цікаво, ніхто не вирішував задачу "Скільки місяців карти банку мають пролежати на поличці, перш ніж банк поверне кешбек (не партнерський)?"
2-3 вистачить, чи ховати на півроку?
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
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lel
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Додано: Сер 26 жов, 2022 09:32
lel написав:
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
С такой же вероятностью, можно начинать пользоваться лунным календарём.
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idealstorm
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Додано: Сер 26 жов, 2022 09:53
lel написав:
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
карта чи аккаунт?
все можу - лежить, все карта - завжди в русі , 50/50 - дали 2%
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Goodman
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:33
Goodman написав: lel написав:
Одна карта была 8 мес без движения- уже два месяца по 5% на коммуналь.
карта чи аккаунт?
все можу - лежить, все карта - завжди в русі , 50/50 - дали 2%
Аккаунт.
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lel
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Додано: Сер 26 жов, 2022 18:55
Банку понадобилась неделя чтобы провести комуналку. Те что делались на этой неделе, половина ждет своей очереди и это тестовые платежи на минимальные суммы.
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pavyak
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Додано: Сер 26 жов, 2022 19:35
pavyak написав:
Банку понадобилась неделя чтобы провести комуналку. Те что делались на этой неделе, половина ждет своей очереди и это тестовые платежи на минимальные суммы.
И в чём ваш вопрос?
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idealstorm
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Додано: Сер 26 жов, 2022 22:53
pavyak написав:
Банку понадобилась неделя чтобы провести комуналку. Те что делались на этой неделе, половина ждет своей очереди и это тестовые платежи на минимальные суммы.
Думаю Ви помиляєтесь. З банку кошти пішли в той же день коли ви зробили оплату (якщо платили у робочий час) або в перший же робочий день після оплати (якщо платили у неопераційний час). Банку достатньо складно утримувати у себе кошти якщо платіж сформовано по його шаблонах на вірні реквізити. Інша мова що установи комунальників можуть у себе розносити надходження достатньо довго. В ряді випадків, якщо система обліку у комунальників якимось чином асимільовано з якоюсь з систем приймання платежів - то при платежі в рамках цієї системи платіж може відображатись миттєво. Втім якщо платіж йде з іншої системи - його надходження може відображатись у комунальників достатньо довго бо потребує фактично ручного рознесення по особовим рахункам. Не скажу що система приймання платежів пумба ідеальна - втім маю визнати, що вона достатньо прийнятна для оплати комуналя. Має як і якісь переваги так і певні недоліки в порівнянні з аналогічними системами великих банків
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Alien
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Додано: Чет 27 жов, 2022 07:17
Alien Все точно описано, платив через ПУМБ :
- фрінет відобразився миттево
- Нафтогаз - через декілька днів
- все інше - пройде по о/р напевно на початку місяця.
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Goodman
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:33
Не бачу причин намагатися отримати підтвердження отримання постачальником оплати послуг миттєво/в лічені секунди, хвилини, години/дні. Почекайте де кілька днів. Повернення платежів немає - все буде добре.
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valya
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:47
Питання до представника Як додати нового постачальника в комунальні, якщо немв квмтанції, в є тільки реквізити з Приват24?
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Doda
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