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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:49
Doda ніяк, я писав в пп представнику з приводу додавання ЖЕКа, то аж за 3 зверненням додали.
Додано: Чет 27 жов, 2022 16:57
Це ж БУМБа - тут можуть замість опалення відправити на каналізацію і кінці (під напругою) у воду. Контроль за БУМБою потрібен постійний, але методологічно правильний.
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