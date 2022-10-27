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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:49

Doda ніяк, я писав в пп представнику з приводу додавання ЖЕКа, то аж за 3 зверненням додали.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:57

  valya написав:Не бачу причин намагатися отримати підтвердження отримання постачальником оплати послуг миттєво/в лічені секунди, хвилини, години/дні. Почекайте де кілька днів. Повернення платежів немає - все буде добре.

Це ж БУМБа - тут можуть замість опалення відправити на каналізацію і кінці (під напругою) у воду. Контроль за БУМБою потрібен постійний, але методологічно правильний.
klug
 
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  #<1 ... 298299300301
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