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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

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ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:49

Doda ніяк, я писав в пп представнику з приводу додавання ЖЕКа, то аж за 3 зверненням додали.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 16:57

  valya написав:Не бачу причин намагатися отримати підтвердження отримання постачальником оплати послуг миттєво/в лічені секунди, хвилини, години/дні. Почекайте де кілька днів. Повернення платежів немає - все буде добре.

Це ж БУМБа - тут можуть замість опалення відправити на каналізацію і кінці (під напругою) у воду. Контроль за БУМБою потрібен постійний, але методологічно правильний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 18:53

Re: ПУМБ

Что-то пумба задумал не хорошее на следующий месяц
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:01

  Ромасик написав:Что-то пумба задумал не хорошее на следующий месяц

А конкретнее
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:06

  lara_08 написав:
  Ромасик написав:Что-то пумба задумал не хорошее на следующий месяц

А конкретнее

лочить акки будет :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:18

Прислали повідомлення у додатку що вже з 1 листопада "отримуй вищі % кешбеку за оплати дебетною всекартою"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:24

Камрады, как считаете, в свете огромных убытков Метинвеста и ДТЕК Ахметова не пошлет ли он свой банк вслед за русским кораблем вместе со всеми вкладчиками? К слову, в сентябре банк получил 182 млн гривен убытка. Хочу конвертнутся здесь
на 3 месяца, но чё то боязно как то...)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:33

  Искатель написав:Цікаво, ніхто не вирішував задачу "Скільки місяців карти банку мають пролежати на поличці, перш ніж банк поверне кешбек (не партнерський)?"
2-3 вистачить, чи ховати на півроку?

Как закрыли веб версию "кабинета", кредитка ПУМБ сразу же и отправилась отдыхать на полку. Теперь оплата в магазинах и прочие коммуналки платятся с карт других банков. Где к клиентам относятся лояльнее. Хотели выкрутить руки клиентам и пересадить всех на свое мобильное приложение? Ну так вообще тогда ничего не получите теперь с торговых сетей! Я представляю сколько карт начало валяться на полках... А всего-то не надо было упираться рогом и оставить работать веб версию личного кабинета клиента.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:36

  yuri_m написав:
  Искатель написав:Цікаво, ніхто не вирішував задачу "Скільки місяців карти банку мають пролежати на поличці, перш ніж банк поверне кешбек (не партнерський)?"
2-3 вистачить, чи ховати на півроку?

Как закрыли веб версию "кабинета", кредитка ПУМБ сразу же и отправилась отдыхать на полку. Теперь оплата в магазинах и прочие коммуналки платятся с карт других банков. Где к клиентам относятся лояльнее. Хотели выкрутить руки клиентам и пересадить всех на свое мобильное приложение? Ну так вообще тогда ничего не получите теперь с торговых сетей! Я представляю сколько карт начало валяться на полках... А всего-то не надо было упираться рогом и оставить работать веб версию личного кабинета клиента.

Купи себе смартфон, финансист!
Банку пластик стоит копейки, а твой визг бесценен.
Давай еще.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 19:42

  yuri_m написав:Как закрыли веб версию "кабинета", кредитка ПУМБ сразу же и отправилась отдыхать на полку. Теперь оплата в магазинах и прочие коммуналки платятся с карт других банков.

Не улавливаю связи. И не только я :mrgreen:
Vorlon
 
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