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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:49
Doda ніяк, я писав в пп представнику з приводу додавання ЖЕКа, то аж за 3 зверненням додали.
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melkh
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Додано: Чет 27 жов, 2022 16:57
valya написав:
Не бачу причин намагатися отримати підтвердження отримання постачальником оплати послуг миттєво/в лічені секунди, хвилини, години/дні. Почекайте де кілька днів. Повернення платежів немає - все буде добре.
Це ж БУМБа - тут можуть замість опалення відправити на каналізацію і кінці (під напругою) у воду. Контроль за БУМБою потрібен постійний, але методологічно правильний.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:01
Ромасик написав:
Что-то пумба задумал не хорошее на следующий месяц
А конкретнее
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:18
Прислали повідомлення у додатку що вже з 1 листопада "отримуй вищі % кешбеку за оплати дебетною всекартою"
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:24
Камрады, как считаете, в свете огромных убытков Метинвеста и ДТЕК Ахметова не пошлет ли он свой банк вслед за русским кораблем вместе со всеми вкладчиками? К слову, в сентябре банк получил 182 млн гривен убытка. Хочу конвертнутся здесь
на 3 месяца, но чё то боязно как то...)))
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asti
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:33
Искатель написав:
Цікаво, ніхто не вирішував задачу "Скільки місяців карти банку мають пролежати на поличці, перш ніж банк поверне кешбек (не партнерський)?"
2-3 вистачить, чи ховати на півроку?
Как закрыли веб версию "кабинета", кредитка ПУМБ сразу же и отправилась отдыхать на полку. Теперь оплата в магазинах и прочие коммуналки платятся с карт других банков. Где к клиентам относятся лояльнее. Хотели выкрутить руки клиентам и пересадить всех на свое мобильное приложение? Ну так вообще тогда ничего не получите теперь с торговых сетей! Я представляю сколько карт начало валяться на полках... А всего-то не надо было упираться рогом и оставить работать веб версию личного кабинета клиента.
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yuri_m
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:36
yuri_m написав: Искатель написав:
Цікаво, ніхто не вирішував задачу "Скільки місяців карти банку мають пролежати на поличці, перш ніж банк поверне кешбек (не партнерський)?"
2-3 вистачить, чи ховати на півроку?
Как закрыли веб версию "кабинета", кредитка ПУМБ сразу же и отправилась отдыхать на полку. Теперь оплата в магазинах и прочие коммуналки платятся с карт других банков. Где к клиентам относятся лояльнее. Хотели выкрутить руки клиентам и пересадить всех на свое мобильное приложение? Ну так вообще тогда ничего не получите теперь с торговых сетей! Я представляю сколько карт начало валяться на полках... А всего-то не надо было упираться рогом и оставить работать веб версию личного кабинета клиента.
Купи себе смартфон, финансист!
Банку пластик стоит копейки, а твой визг бесценен.
Давай еще.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 19:42
yuri_m написав:
Как закрыли веб версию "кабинета", кредитка ПУМБ сразу же и отправилась отдыхать на полку. Теперь оплата в магазинах и прочие коммуналки платятся с карт других банков.
Не улавливаю связи. И не только я
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Vorlon
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