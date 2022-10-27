КБ за свои будет больше чем за кредитные
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 19:54
Re: ПУМБ
Додано: Чет 27 жов, 2022 20:45
Додано: Чет 27 жов, 2022 21:05
Ну я ж написав
Те що в лапках цитата. Як розцінити "вищі %" - як вищі ніж зараз чи вищі ніж за кредитні - хто зна. Може бути і так і так. А як в реалі - взнаємо у вівторок
Додано: Чет 27 жов, 2022 21:07
Ну да, ладно бы не давали кешбэк от банка, как мне уже второй месяц.
Додано: Чет 27 жов, 2022 21:10
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