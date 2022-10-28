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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 20:45

  Ромасик написав:КБ за свои будет больше чем за кредитные

Це просто хотілка чи щось тіпу інсайда? ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:05

  root написав:
  Ромасик написав:КБ за свои будет больше чем за кредитные

Це просто хотілка чи щось тіпу інсайда? ;)

Ну я ж написав
  Alien написав:Прислали повідомлення у додатку що вже з 1 листопада "отримуй вищі % кешбеку за оплати дебетною всекартою"

Те що в лапках цитата. Як розцінити "вищі %" - як вищі ніж зараз чи вищі ніж за кредитні - хто зна. Може бути і так і так. А як в реалі - взнаємо у вівторок
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:07

  Vorlon написав:
  yuri_m написав:Как закрыли веб версию "кабинета", кредитка ПУМБ сразу же и отправилась отдыхать на полку. Теперь оплата в магазинах и прочие коммуналки платятся с карт других банков.

Не улавливаю связи. И не только я :mrgreen:

Ну да, ладно бы не давали кешбэк от банка, как мне уже второй месяц.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:10

  Alien написав:Те що в лапках цитата. Як розцінити "вищі %" - як вищі ніж зараз чи вищі ніж за кредитні - хто зна. Може бути і так і так. А як в реалі - взнаємо у вівторок


Виправився, +

а так да, чекаємо вже скоро дізнаємось :) Я тоді і кредитку їхню недолугу закрию.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:42

Додавання квитанції

Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?
Doda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:50

  Doda написав:Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?

Написати пiдтримцi банкiвськiй офiцiйнiй + продублювати представнику на форумi, додавши скан або фото квитанцiй. При цьому зауважте що процес додавання може бути не просто довгий, а дуже довгий. Хоча були i успiшнi випадки додавання комунальникiв протягом кiлькох днiв - втiм були i випадки коли додавання постачальника комунальних послуг у банку займало пiв-року i бiльше. Тому морально будтье готовi, що швидко це зробити може i не вийде
Alien
 
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  #<1 ... 299300301302
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ПУМБ (3016)
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