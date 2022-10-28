Це просто хотілка чи щось тіпу інсайда?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 жов, 2022 20:45
Додано: Чет 27 жов, 2022 21:05
Ну я ж написав
Те що в лапках цитата. Як розцінити "вищі %" - як вищі ніж зараз чи вищі ніж за кредитні - хто зна. Може бути і так і так. А як в реалі - взнаємо у вівторок
Додано: Чет 27 жов, 2022 21:07
Ну да, ладно бы не давали кешбэк от банка, как мне уже второй месяц.
Додано: Чет 27 жов, 2022 21:10
Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:42
Додавання квитанції
Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?
Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:50
Написати пiдтримцi банкiвськiй офiцiйнiй + продублювати представнику на форумi, додавши скан або фото квитанцiй. При цьому зауважте що процес додавання може бути не просто довгий, а дуже довгий. Хоча були i успiшнi випадки додавання комунальникiв протягом кiлькох днiв - втiм були i випадки коли додавання постачальника комунальних послуг у банку займало пiв-року i бiльше. Тому морально будтье готовi, що швидко це зробити може i не вийде
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:01
Пумба ось таку пропозицію прислала пушки у додатку:
Умови акції
Але акція тільки тим хто отримав пуш
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:08
Теж прийшла. 2 місяці без категорій
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:04
А где смотреть? 2 месяца без категорий, может, и мне что прийдет?
Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:15
Искатель у меня пусто (тоже 2 месяца без кешбека), посмотрим, что первого числа ещё будет
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