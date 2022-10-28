RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 20:45

  Ромасик написав:КБ за свои будет больше чем за кредитные

Це просто хотілка чи щось тіпу інсайда? ;)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 04.03.15
Подякував: 215 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:05

  root написав:
  Ромасик написав:КБ за свои будет больше чем за кредитные

Це просто хотілка чи щось тіпу інсайда? ;)

Ну я ж написав
  Alien написав:Прислали повідомлення у додатку що вже з 1 листопада "отримуй вищі % кешбеку за оплати дебетною всекартою"

Те що в лапках цитата. Як розцінити "вищі %" - як вищі ніж зараз чи вищі ніж за кредитні - хто зна. Може бути і так і так. А як в реалі - взнаємо у вівторок
Alien
 
Повідомлень: 801
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:07

  Vorlon написав:
  yuri_m написав:Как закрыли веб версию "кабинета", кредитка ПУМБ сразу же и отправилась отдыхать на полку. Теперь оплата в магазинах и прочие коммуналки платятся с карт других банков.

Не улавливаю связи. И не только я :mrgreen:

Ну да, ладно бы не давали кешбэк от банка, как мне уже второй месяц.
lara_08
 
Повідомлень: 418
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 21:10

  Alien написав:Те що в лапках цитата. Як розцінити "вищі %" - як вищі ніж зараз чи вищі ніж за кредитні - хто зна. Може бути і так і так. А як в реалі - взнаємо у вівторок


Виправився, +

а так да, чекаємо вже скоро дізнаємось :) Я тоді і кредитку їхню недолугу закрию.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 04.03.15
Подякував: 215 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:42

Додавання квитанції

Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?
Doda
 
Повідомлень: 173
З нами з: 23.11.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 12:50

  Doda написав:Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?

Написати пiдтримцi банкiвськiй офiцiйнiй + продублювати представнику на форумi, додавши скан або фото квитанцiй. При цьому зауважте що процес додавання може бути не просто довгий, а дуже довгий. Хоча були i успiшнi випадки додавання комунальникiв протягом кiлькох днiв - втiм були i випадки коли додавання постачальника комунальних послуг у банку займало пiв-року i бiльше. Тому морально будтье готовi, що швидко це зробити може i не вийде
Alien
 
Повідомлень: 801
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:01

Пумба ось таку пропозицію прислала пушки у додатку:
Зображення
Умови акції https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -95-g#info
Але акція тільки тим хто отримав пуш
Alien
 
Повідомлень: 801
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:08

  Alien написав:Пумба ось таку пропозицію прислала пушки у додатку:
Зображення
Умови акції https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -95-g#info
Але акція тільки тим хто отримав пуш

Теж прийшла. 2 місяці без категорій
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3698
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:04

  wolt450 написав:
  Alien написав:Пумба ось таку пропозицію прислала пушки у додатку:
Зображення
Умови акції https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -95-g#info
Але акція тільки тим хто отримав пуш

Теж прийшла. 2 місяці без категорій

А где смотреть? 2 месяца без категорий, может, и мне что прийдет? :)
Искатель
 
Повідомлень: 5573
З нами з: 22.02.16
Подякував: 864 раз.
Подякували: 4648 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:15

Искатель у меня пусто (тоже 2 месяца без кешбека), посмотрим, что первого числа ещё будет :mrgreen:
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 299300301302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m, vollena71, Искатель і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.