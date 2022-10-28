Doda написав:Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?
в комунале в поиске не находит поставщика и предлагает сфоткать бумажную ,скан и файл не грузит.За неделю добавили ОСББ и сообщили на мыло: реквізити актуалізовані згідно квитанції.Рекомендуємо виконати пошук за кодом послуги.
wolt450 написав:Пуш і повідомлення всередині. Карта була полочна По іншому акку без кешбеку, але з оплатами, пусто
Аналогічно. Особливо цікаво те, що ліміт виходу з кешбеку - 100 грн, тобто треба ще якось заробити 5 гривень. Але як це зробити, якщо кешбек більше не наливають? Доведеться почекати наступного місяця, може повернеться можливість зібрати для виводу.