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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:00

  Искатель написав:
  wolt450 написав:
  Alien написав:Пумба ось таку пропозицію прислала пушки у додатку:
Зображення
Умови акції https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -95-g#info
Але акція тільки тим хто отримав пуш

Теж прийшла. 2 місяці без категорій

А где смотреть? 2 месяца без категорий, может, и мне что прийдет? :)

Пуш і повідомлення всередині. Карта була полочна
По іншому акку без кешбеку, але з оплатами, пусто
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:38

  Doda написав:Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?

в комунале в поиске не находит поставщика и предлагает сфоткать бумажную ,скан и файл не грузит.За неделю добавили ОСББ и сообщили на мыло: реквізити актуалізовані згідно квитанції.Рекомендуємо виконати пошук за кодом послуги.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:27

  wolt450 написав:Пуш і повідомлення всередині. Карта була полочна
По іншому акку без кешбеку, але з оплатами, пусто

Аналогічно. Особливо цікаво те, що ліміт виходу з кешбеку - 100 грн, тобто треба ще якось заробити 5 гривень. Але як це зробити, якщо кешбек більше не наливають? Доведеться почекати наступного місяця, може повернеться можливість зібрати для виводу.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:48

Re: ПУМБ

Звонил менеджер и просил сделать в течение 3-х дней оплату по карте на любую сумму хотя последняя оплата была 2 недели назад...
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:56

Re: ПУМБ

Подскажите как снимать в отделении с виртуальной долларовой карты? Показавать кассирше приложение с номером карты или паспорт? :oops:
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:27

Danik кассир отправит вас к менеджеру, который выдаст вам пластик ) типа допка к виртуалке
mikos
 
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ПУМБ (3026)
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