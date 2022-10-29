|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:00
Искатель написав: wolt450 написав:
Теж прийшла. 2 місяці без категорій
А где смотреть? 2 месяца без категорий, может, и мне что прийдет?
Пуш і повідомлення всередині. Карта була полочна
По іншому акку без кешбеку, але з оплатами, пусто
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3699
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 жов, 2022 17:38
Doda написав:
Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?
в комунале в поиске не находит поставщика и предлагает сфоткать бумажную ,скан и файл не грузит.За неделю добавили ОСББ и сообщили на мыло: реквізити актуалізовані згідно квитанції.Рекомендуємо виконати пошук за кодом послуги.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7170
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1451 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 18:27
wolt450 написав:
Пуш і повідомлення всередині. Карта була полочна
По іншому акку без кешбеку, але з оплатами, пусто
Аналогічно. Особливо цікаво те, що ліміт виходу з кешбеку - 100 грн, тобто треба ще якось заробити 5 гривень. Але як це зробити, якщо кешбек більше не наливають? Доведеться почекати наступного місяця, може повернеться можливість зібрати для виводу.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2680
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:48
Звонил менеджер и просил сделать в течение 3-х дней оплату по карте на любую сумму хотя последняя оплата была 2 недели назад...
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4924
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 505 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:56
Подскажите как снимать в отделении с виртуальной долларовой карты? Показавать кассирше приложение с номером карты или паспорт?
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 493
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2092 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:27
Danik кассир отправит вас к менеджеру, который выдаст вам пластик ) типа допка к виртуалке
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:54
Блііін!Гасив кредитку с депозитки,та випадково переплутав операції,та поповнив депозитку с кредитки.Гроші зразу перевів на кредитку, але що тепер робити,щоб користатися кредиткою далі гасити її в нуль?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2769
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|