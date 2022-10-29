Doda написав:Прошу допомоги: як додати квитанцію нового постачальника в комунальні послуги?
в комунале в поиске не находит поставщика и предлагает сфоткать бумажную ,скан и файл не грузит.За неделю добавили ОСББ и сообщили на мыло: реквізити актуалізовані згідно квитанції.Рекомендуємо виконати пошук за кодом послуги.
wolt450 написав:Пуш і повідомлення всередині. Карта була полочна По іншому акку без кешбеку, але з оплатами, пусто
Аналогічно. Особливо цікаво те, що ліміт виходу з кешбеку - 100 грн, тобто треба ще якось заробити 5 гривень. Але як це зробити, якщо кешбек більше не наливають? Доведеться почекати наступного місяця, може повернеться можливість зібрати для виводу.
Блііін!Гасив кредитку с депозитки,та випадково переплутав операції,та поповнив депозитку с кредитки.Гроші зразу перевів на кредитку, але що тепер робити,щоб користатися кредиткою далі гасити її в нуль? %%% рахують на весь борг, чи тільки на зняту суму?
PUMB чи виконує Банк ПОСТАНОВу КАБІНЕТа МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 жовтня 2022 р. № 1202 про те,що паспорти у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, а також паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України. ? https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-aktiv-zakon-1202