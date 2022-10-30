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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40
pfauter написав:novichok
Полностью загасить и дальше пользоваться.
%%% рахують на весь борг, чи тільки на зняту суму?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:20
novichok на весь борг
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Додано: Пон 31 жов, 2022 05:14
Можливо це бета версія додатку?
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