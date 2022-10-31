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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40

  pfauter написав:novichok
Полностью загасить и дальше пользоваться.


%%% рахують на весь борг, чи тільки на зняту суму?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 22:20

novichok на весь борг
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 23:33

КБ категории на ноябрь, худшие предположения оправдались:
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ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 01:23

  ВIВ написав:КБ категории на ноябрь, худшие предположения оправдались:
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а как/где Вы видите кешбек на ноябрь?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 05:14

Re: ПУМБ

Можливо це бета версія додатку?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 09:27

Ну якщо мені дадуть 5% комуналки на дебетку, то я тьоті Алі низький уклін зроблю :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:09

если оформить конвертдепо в евро - выдача в кассе с ВсеКарты EUR с комиссией будет?
flysoulfly
 
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ПУМБ (3037)
31.10.2022 10:09
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