%%% рахують на весь борг, чи тільки на зняту суму?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40
Додано: Пон 31 жов, 2022 01:23
Додано: Пон 31 жов, 2022 05:14
Re: ПУМБ
Можливо це бета версія додатку?
Додано: Пон 31 жов, 2022 09:27
Ну якщо мені дадуть 5% комуналки на дебетку, то я тьоті Алі низький уклін зроблю
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:09
если оформить конвертдепо в евро - выдача в кассе с ВсеКарты EUR с комиссией будет?
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:33
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:24
Re: ПУМБ
Цікаво, якщо цього місяця маю 2% на комуналку, чи є сенс сьогодні оплатити наперед за кредитні з пільговим періодом до 30 грудня, чи надіятися що завтра дадуть 5% на свої? Щось більш схильний платити наперед.
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:26
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