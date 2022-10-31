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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40
pfauter написав:novichok
Полностью загасить и дальше пользоваться.
%%% рахують на весь борг, чи тільки на зняту суму?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 22:20
novichok на весь борг
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Додано: Пон 31 жов, 2022 05:14
Можливо це бета версія додатку?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 10:09
если оформить конвертдепо в евро - выдача в кассе с ВсеКарты EUR с комиссией будет?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 10:33
vadlme написав:
Можливо це бета версія додатку?
Нет в бете кешбэк на следующий месяц не отображается. Инсайд видимо.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 11:24
Цікаво, якщо цього місяця маю 2% на комуналку, чи є сенс сьогодні оплатити наперед за кредитні з пільговим періодом до 30 грудня, чи надіятися що завтра дадуть 5% на свої? Щось більш схильний платити наперед.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 11:54
pfauter написав:novichok
Полностью загасить и дальше пользоваться.
тобто якщо з кредітки відправив гроші(п2п) але одразу погасив то не треба чекати дати нарахування відсотків? можно користуватись? бо мені пумб сапорт відповів інше
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