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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:14

  J написав:PUMB
чи виконує Банк ПОСТАНОВу КАБІНЕТа МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 жовтня 2022 р. № 1202
про те,що
паспорти у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, а також паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
?
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-aktiv-zakon-1202

ПУМБ як український банк виконує відповідні закони, постанови та розпорядження.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:16

  Danik написав:Подскажите как снимать в отделении с виртуальной долларовой карты? Показавать кассирше приложение с номером карты или паспорт? :oops:

Для зняття коштів із віртуальної картки, Вам потрібно просто прийти у відділення із документами. Наші менеджери допоможуть із даним питанням.
Це може бути зняття по рахунку, через епл/гугл пей у касі, або ж Ви можете оформити пластик до рахунку, що було відкрито онлайн.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:18

  flysoulfly написав:если оформить конвертдепо в евро - выдача в кассе с ВсеКарты EUR с комиссией будет?

Без. Комісію за поповнення-зняття карток в євро пумба відмінила. Тепер комісія застосовується при знятті готівки з будь яких валютних карток у разі якщо залишки коштів у цій валюті протягом останніх 30 були <500 одиниць цієї валюти. Тобто якщо ви відкриєте депо на суму >500Eur і через 3 місяці знімете всю суму вкладу однією сумою - то ніякої комісії банк з вас не стягне.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 12:25

  Alien написав:Тепер комісія застосовується при знятті готівки з будь яких валютних карток у разі якщо залишки коштів у цій валюті протягом останніх 30 були <500 одиниць цієї валюти.

Не останніх 30, а комісія не буде стягуватися з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостанній
робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:09

  Alien написав:
  flysoulfly написав:если оформить конвертдепо в евро - выдача в кассе с ВсеКарты EUR с комиссией будет?
Без. Комісію за поповнення-зняття карток в євро пумба відмінила...
  Ferlakur написав:
  Alien написав:Тепер комісія застосовується при знятті готівки з будь яких валютних карток у разі якщо залишки коштів у цій валюті протягом останніх 30 були <500 одиниць цієї валюти.
Не останніх 30, а комісія не буде стягуватися з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостанній
робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500

Дякую!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:13

при пополнении около 100К гривнями на ВсеКарту налом в кассе - сумма сразу доступна для оформления конвертдепо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:15

Re: ПУМБ

flysoulfly написав:при пополнении около 100К гривнями на ВсеКарту налом в кассе - сумма сразу доступна для оформления конвертдепо?
Так
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:17

Re: ПУМБ

Если оплатить с кредитки ВсеМожу сегодня в 23:00, эта задолженность будет до конца ноября или уже пойдет до 30 декабря?
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:22

ukrprom2014 до кінця грудня місяця, а точніше до 30 грудня.
melkh
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