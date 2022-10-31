J написав:PUMB чи виконує Банк ПОСТАНОВу КАБІНЕТа МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 жовтня 2022 р. № 1202 про те,що паспорти у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, а також паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України. ? https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-aktiv-zakon-1202
ПУМБ як український банк виконує відповідні закони, постанови та розпорядження.
Danik написав:Подскажите как снимать в отделении с виртуальной долларовой карты? Показавать кассирше приложение с номером карты или паспорт?
Для зняття коштів із віртуальної картки, Вам потрібно просто прийти у відділення із документами. Наші менеджери допоможуть із даним питанням. Це може бути зняття по рахунку, через епл/гугл пей у касі, або ж Ви можете оформити пластик до рахунку, що було відкрито онлайн.
flysoulfly написав:если оформить конвертдепо в евро - выдача в кассе с ВсеКарты EUR с комиссией будет?
Без. Комісію за поповнення-зняття карток в євро пумба відмінила. Тепер комісія застосовується при знятті готівки з будь яких валютних карток у разі якщо залишки коштів у цій валюті протягом останніх 30 були <500 одиниць цієї валюти. Тобто якщо ви відкриєте депо на суму >500Eur і через 3 місяці знімете всю суму вкладу однією сумою - то ніякої комісії банк з вас не стягне.
Alien написав:Тепер комісія застосовується при знятті готівки з будь яких валютних карток у разі якщо залишки коштів у цій валюті протягом останніх 30 були <500 одиниць цієї валюти.
Не останніх 30, а комісія не буде стягуватися з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостанній робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500
flysoulfly написав:если оформить конвертдепо в евро - выдача в кассе с ВсеКарты EUR с комиссией будет?
Без. Комісію за поповнення-зняття карток в євро пумба відмінила...
Ferlakur написав:
Alien написав:Тепер комісія застосовується при знятті готівки з будь яких валютних карток у разі якщо залишки коштів у цій валюті протягом останніх 30 були <500 одиниць цієї валюти.
Не останніх 30, а комісія не буде стягуватися з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостанній робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500