А когда в месяце 30 дней, то траты 30 числа гасим уже на следующий месяц или через один? Например траты 30 ноября гасим уже 30 декабря или можно в грейсе жить до 30 января?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:49
А когда в месяце 30 дней, то траты 30 числа гасим уже на следующий месяц или через один? Например траты 30 ноября гасим уже 30 декабря или можно в грейсе жить до 30 января?
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:07
Грейс у Мумбы именно по 30е число, а не по последний день месяца.
Покупки обычно проводятся на +1..3дн
Ото и схематозте
|