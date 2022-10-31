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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:49

  lara_08 написав:
  ukrprom2014 написав:Если оплатить с кредитки ВсеМожу сегодня в 23:00, эта задолженность будет до конца ноября или уже пойдет до 30 декабря?

Можно не ждать 23-00. Все сегодняшние оплаты нужно будет гасить до 30 декабря.

А когда в месяце 30 дней, то траты 30 числа гасим уже на следующий месяц или через один? Например траты 30 ноября гасим уже 30 декабря или можно в грейсе жить до 30 января?
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:07

  ukrprom2014 написав:
  lara_08 написав:
  ukrprom2014 написав:Если оплатить с кредитки ВсеМожу сегодня в 23:00, эта задолженность будет до конца ноября или уже пойдет до 30 декабря?

Можно не ждать 23-00. Все сегодняшние оплаты нужно будет гасить до 30 декабря.

А когда в месяце 30 дней, то траты 30 числа гасим уже на следующий месяц или через один? Например траты 30 ноября гасим уже 30 декабря или можно в грейсе жить до 30 января?

Грейс у Мумбы именно по 30е число, а не по последний день месяца.
Покупки обычно проводятся на +1..3дн
Ото и схематозте
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:52

Re: ПУМБ

Вітаю. Ні у кого немає інсайду щодо категорій кешбеку на листопад? Цікаво комунальні послуги будуть?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:54

  _PORT_UA написав:Вітаю. Ні у кого немає інсайду щодо категорій кешбеку на листопад? Цікаво комунальні послуги будуть?


а трохи назад погортати не пробували? ;)
root
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  #<1 ... 303304305306
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