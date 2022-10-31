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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:49
lara_08 написав: ukrprom2014 написав:
Если оплатить с кредитки ВсеМожу сегодня в 23:00, эта задолженность будет до конца ноября или уже пойдет до 30 декабря?
Можно не ждать 23-00. Все сегодняшние оплаты нужно будет гасить до 30 декабря.
А когда в месяце 30 дней, то траты 30 числа гасим уже на следующий месяц или через один? Например траты 30 ноября гасим уже 30 декабря или можно в грейсе жить до 30 января?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 16:07
ukrprom2014 написав: lara_08 написав: ukrprom2014 написав:
Если оплатить с кредитки ВсеМожу сегодня в 23:00, эта задолженность будет до конца ноября или уже пойдет до 30 декабря?
Можно не ждать 23-00. Все сегодняшние оплаты нужно будет гасить до 30 декабря.
А когда в месяце 30 дней, то траты 30 числа гасим уже на следующий месяц или через один? Например траты 30 ноября гасим уже 30 декабря или можно в грейсе жить до 30 января?
Грейс у Мумбы именно по 30е число, а не по последний день месяца.
Покупки обычно проводятся на +1..3дн
Ото и схематозте
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:52
Вітаю. Ні у кого немає інсайду щодо категорій кешбеку на листопад? Цікаво комунальні послуги будуть?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:15
Учитывая, что банка идёт по пути персонализации скидок, даже предоставленный в инсайде набор может быть у меньшинства клиентов. Но тенденция - % по дебетке выше .
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:13
root написав:
Ну якщо мені дадуть 5% комуналки на дебетку, то я тьоті Алі низький уклін зроблю
Поэтому я сегодня заплатил коммуналку на мес наперед
то есть сегодня новая РД вроде как
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Ромасик
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:16
Пансер написав:Цікаво, якщо цього місяця маю 2% на комуналку, чи є сенс сьогодні оплатити наперед за кредитні з пільговим періодом до 30 грудня, чи надіятися що завтра дадуть 5% на свої? Щось більш схильний платити наперед.
То вы нам хоть расчеты приведите, а мы уже попробуем за вас решить. Или вам еще и посчитать?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:30
в Андроиде социальный доллар появился уже?
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cohan
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:38
cohan написав:
в Андроиде социальный доллар появился уже?
Уже больше двух недель точно
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lara_08
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:41
Ромасик написав:
То вы нам хоть расчеты приведите, а мы уже попробуем за вас решить. Или вам еще и посчитать?
Рахувати не потрібно, так як коли буде зрозуміло які персональні пропозиції кешбеку будуть в листопаді, пізно буде використовувати кешбек жовтневий. Тут більше спроба зробити правильну ставку. Я поставив на кредитку, скоро побачимо...
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Пансер
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