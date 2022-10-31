да,
только он там даже визуально доступен только в опер.время
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:54
Додано: Вів 01 лис, 2022 00:00
ВсеМожу дубова картка. Мало того, що після 12-ї ночі вона засірена, бо БУМБа щось там рахує, то о 23:30 теж провести оплату не можна, бо БУМБа закриває опер. день. Що характерно ВсеКарти закриття опер. дня чомусь не стосується.
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