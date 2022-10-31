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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:54

  cohan написав:в Андроиде социальный доллар появился уже?
да,
только он там даже визуально доступен только в опер.время
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:00

ВсеМожу дубова картка. Мало того, що після 12-ї ночі вона засірена, бо БУМБа щось там рахує, то о 23:30 теж провести оплату не можна, бо БУМБа закриває опер. день. Що характерно ВсеКарти закриття опер. дня чомусь не стосується.
klug
 
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  #<1 ... 304305306307
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