да,
только он там даже визуально доступен только в опер.время
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:54
Додано: Вів 01 лис, 2022 00:00
ВсеМожу дубова картка. Мало того, що після 12-ї ночі вона засірена, бо БУМБа щось там рахує, то о 23:30 теж провести оплату не можна, бо БУМБа закриває опер. день. Що характерно ВсеКарти закриття опер. дня чомусь не стосується.
Додано: Вів 01 лис, 2022 00:29
Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:03
в октябре была коммуналка 2%.
теперь предложение 0,2%кредиткой или 2%дебеткой.
даже не знаю что выгодней
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:15
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:22
Re: ПУМБ
это конечно понятно.
но всё таки считаю, что на текущий момент хотябы что то по возможности нужно платить.
так как у коммунальщиков сейчас прибавилось работы.
и со стороны банка это фирменое свинство срезать на такое дело кешбеки
банки что хотят чтобы люди не платили коммуналку?
где 5% ?
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:26
uaprofi кто-то уже 3-й месяц вообще без кешбека...так что 2% ещё норм
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