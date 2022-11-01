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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 жов, 2022 23:54
cohan написав:
в Андроиде социальный доллар появился уже?
да,
только он там даже визуально доступен только в опер.время
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flysoulfly
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Додано: Вів 01 лис, 2022 00:00
ВсеМожу дубова картка. Мало того, що після 12-ї ночі вона засірена, бо БУМБа щось там рахує, то о 23:30 теж провести оплату не можна, бо БУМБа закриває опер. день. Що характерно ВсеКарти закриття опер. дня чомусь не стосується.
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klug
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3
Додано: Вів 01 лис, 2022 00:29
Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.
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lara_08
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Додано: Вів 01 лис, 2022 00:38
lara_08 в мене все аналогічно, проживемо без ЛУПУМБи.
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melkh
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:03
в октябре была коммуналка 2%.
теперь предложение 0,2%кредиткой или 2%дебеткой.
даже не знаю что выгодней
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uaprofi
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:15
uaprofi написав:
в октябре была коммуналка 2%.
теперь предложение 0,2%кредиткой или 2%дебеткой.
даже не знаю что выгодней
выгодней вообще не оплачивать...
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flysoulfly
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:22
flysoulfly написав:
выгодней вообще не оплачивать...
это конечно понятно.
но всё таки считаю, что на текущий момент хотябы что то по возможности нужно платить.
так как у коммунальщиков сейчас прибавилось работы.
и со стороны банка это фирменое свинство срезать на такое дело кешбеки
банки что хотят чтобы люди не платили коммуналку?где 5%
?
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uaprofi
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Додано: Вів 01 лис, 2022 06:12
lara_08 написав:
Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.
Аналогічно, третій місяць поспіль банк йде за руzькими кораблями..
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vadlme
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:15
uaprofi написав: flysoulfly написав:
выгодней вообще не оплачивать...
это конечно понятно.
но всё таки считаю, что на текущий момент хотябы что то по возможности нужно платить.
так как у коммунальщиков сейчас прибавилось работы.
и со стороны банка это фирменое свинство срезать на такое дело кешбеки
банки что хотят чтобы люди не платили коммуналку?где 5%
?
Не любит Вас ПУМБА
Мне и комуну дебиткой 5% налили и с инсайдом практически все совпало.
А еще 50% дебеткой на городской транспорт на 2х акаунтах дали.
Есть еще 5% онлайн игры и сервисы 5815 7841 5817 4899 5818 7993 5735 7994 5816.
Поработает еще.
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ВIВ
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