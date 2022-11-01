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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:54

  cohan написав:в Андроиде социальный доллар появился уже?
да,
только он там даже визуально доступен только в опер.время
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:00

ВсеМожу дубова картка. Мало того, що після 12-ї ночі вона засірена, бо БУМБа щось там рахує, то о 23:30 теж провести оплату не можна, бо БУМБа закриває опер. день. Що характерно ВсеКарти закриття опер. дня чомусь не стосується.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:29

Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:38

lara_08 в мене все аналогічно, проживемо без ЛУПУМБи.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:03

в октябре была коммуналка 2%.
теперь предложение 0,2%кредиткой или 2%дебеткой.
даже не знаю что выгодней
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:15

  uaprofi написав:в октябре была коммуналка 2%.
теперь предложение 0,2%кредиткой или 2%дебеткой.
даже не знаю что выгодней
выгодней вообще не оплачивать...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:22

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:выгодней вообще не оплачивать...


это конечно понятно.
но всё таки считаю, что на текущий момент хотябы что то по возможности нужно платить.
так как у коммунальщиков сейчас прибавилось работы.
и со стороны банка это фирменое свинство срезать на такое дело кешбеки
банки что хотят чтобы люди не платили коммуналку?
где 5% ?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:26

uaprofi кто-то уже 3-й месяц вообще без кешбека...так что 2% ещё норм :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 06:12

  lara_08 написав:Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.

Аналогічно, третій місяць поспіль банк йде за руzькими кораблями..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 07:15

  uaprofi написав:
  flysoulfly написав:выгодней вообще не оплачивать...


это конечно понятно.
но всё таки считаю, что на текущий момент хотябы что то по возможности нужно платить.
так как у коммунальщиков сейчас прибавилось работы.
и со стороны банка это фирменое свинство срезать на такое дело кешбеки
банки что хотят чтобы люди не платили коммуналку?
где 5% ?

Не любит Вас ПУМБА :)
Мне и комуну дебиткой 5% налили и с инсайдом практически все совпало.
А еще 50% дебеткой на городской транспорт на 2х акаунтах дали.
Есть еще 5% онлайн игры и сервисы 5815 7841 5817 4899 5818 7993 5735 7994 5816.
Поработает еще.
ВIВ
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