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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 07:36
ВIВ
ого 50
мне только 20
но там очень хитро - на разовые поездки
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:40
ВIВ написав:
Есть еще 5% онлайн игры и сервисы 5815 7841 5817 4899 5818 7993 5735 7994 5816.
а за шо и где вкусное можно заплатить с этими мсс?
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uaprofi
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- Повідомлень: 5413
- З нами з: 21.04.11
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- Подякували: 630 раз.
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