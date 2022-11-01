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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
6
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 07:36

ВIВ
ого 50
мне только 20
но там очень хитро - на разовые поездки
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 07:40

Re: ПУМБ

  ВIВ написав:Есть еще 5% онлайн игры и сервисы 5815 7841 5817 4899 5818 7993 5735 7994 5816.


а за шо и где вкусное можно заплатить с этими мсс?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 08:56

А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?

Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.

Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:05

  ramzes4 написав:А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?

Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.

Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?

Один. Будет уменьшаться минус.
lara_08
 
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