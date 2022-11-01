ВIВ
ого 50
мне только 20
но там очень хитро - на разовые поездки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 07:40
Re: ПУМБ
Додано: Вів 01 лис, 2022 08:56
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
Додано: Вів 01 лис, 2022 09:05
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