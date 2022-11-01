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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 07:36
ВIВ
ого 50
мне только 20
но там очень хитро - на разовые поездки
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uaprofi
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:40
ВIВ написав:
Есть еще 5% онлайн игры и сервисы 5815 7841 5817 4899 5818 7993 5735 7994 5816.
а за шо и где вкусное можно заплатить с этими мсс?
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uaprofi
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Додано: Вів 01 лис, 2022 08:56
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
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ramzes4
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Додано: Вів 01 лис, 2022 09:05
ramzes4 написав:
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
Один. Будет уменьшаться минус.
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lara_08
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:03
ramzes4 написав:
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
в октябре выводил на дебетку.Оно ж дает выбор куда выводить
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Мизантрóп
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:13
Мизантрóп написав: ramzes4 написав:
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
в октябре выводил на дебетку.Оно ж дает выбор куда выводить
Там вопрос не куда даёт выводить, а в минусовом балансе кешбэка.
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lara_08
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:20
Третий месяц без кешбэка. ПУМБ идёт за русским военным кораблем.
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Искатель
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