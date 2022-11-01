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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лис, 2022 07:36
ВIВ
ого 50
мне только 20
но там очень хитро - на разовые поездки
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uaprofi
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:40
ВIВ написав:
Есть еще 5% онлайн игры и сервисы 5815 7841 5817 4899 5818 7993 5735 7994 5816.
а за шо и где вкусное можно заплатить с этими мсс?
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uaprofi
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Додано: Вів 01 лис, 2022 08:56
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
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ramzes4
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Додано: Вів 01 лис, 2022 09:05
ramzes4 написав:
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
Один. Будет уменьшаться минус.
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lara_08
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:03
ramzes4 написав:
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
в октябре выводил на дебетку.Оно ж дает выбор куда выводить
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Мизантрóп
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:13
Мизантрóп написав: ramzes4 написав:
А у кредитки и дебетки разные счета для начисления/выплаты кешбэка?
Насобирал кредиткой -150 грн. кешбэка.
Получится дебеткой насобирать что-то и вывести на ту же дебетку? Или уйдет в счёт погашения минусового кешбэка по кредитке?
в октябре выводил на дебетку.Оно ж дает выбор куда выводить
Там вопрос не куда даёт выводить, а в минусовом балансе кешбэка.
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lara_08
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:20
Третий месяц без кешбэка. ПУМБ идёт за русским военным кораблем.
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Искатель
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:43
uaprofi написав: ВIВ написав:
Есть еще 5% онлайн игры и сервисы 5815 7841 5817 4899 5818 7993 5735 7994 5816.
а за шо и где вкусное можно заплатить с этими мсс?
присоединюсь к вопросу!
шо именно за "сервисы
" ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:27
Искатель написав:
Третий месяц без кешбэка. ПУМБ идёт за русским военным кораблем.
Вітаємо! Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначається з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку.
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PUMB
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:30
lara_08 написав:
Третий месяц не дают выбирать кешбэк от банка, только убогий кешбэк по партнёрам предлагают. Их там переклинило походу конкретно. Ни один банк,кроме Пумбы мне ничего не ограничивал.
Для різних клієнтів сформовані різні пропозиції по кешбеку. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
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PUMB
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